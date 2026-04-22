リニューアルが進む広島市南区の福屋広島駅前店に23日オープンする新店舗が報道公開されました。福屋広島駅前店、11階のレストランフロアには、現在10店舗が入っていますが、23日から3店舗が加わります。インドからスパイスを直輸入しているという本格インドカレーの店や広島初上陸のラーメン店も。■佐藤 倫香 記者「麺がもちもちでおいしいです。鶏の風味も口の中いっぱいに広がります。」中四