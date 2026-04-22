いろいろな場所で、見慣れた風景が変わったと気付くことが多くなりました。駅もそのひとつです。 県内では老朽化した駅舎の建て替えに伴い、約2割の駅が簡易駅舎となっています。JR四国によりますと、2014年度以降、老朽化した駅舎の建て替えが進み、現在、県内で駅舎のある47の駅のうち12が簡易駅舎となっています。 徳島線の阿波川島駅です。かつては、パンを売る店が入居していたり、駅員も配置されていましたが、