ディズニーホテルにて、2026年7月1日から9月14日の期間、夏の東京ディズニーリゾートへの旅行を家族でめいっぱい楽しめるコンテンツを展開。ディズニーホテルで実施される、涼しく快適な空間で、ディズニーの魔法が覚めることのない特別な体験が叶うコンテンツを紹介していきます☆ ディズニーホテル「夏の東京ディズニーリゾートへの旅行を家族でめいっぱい楽しめるコンテンツ」 開催期間：2026年7月1日（水）〜9