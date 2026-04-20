ガンバ大阪は20日、DF半田陸の負傷を発表した。半田は今月11日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWESTグループ第10節のセレッソ大阪戦に、右サイドバックとして先発出場。しかしながら、同試合の32分、相手のドリブル突破を防いだ際に左ひざを負傷。苦悶の表情を浮かべながらピッチ上に座り込み、プレー続行は不可能となっていた。クラブからの発表によると、半田はこの大阪ダービーで負傷したという。