カンタス航空は、日本発オーストラリア行きで「オーストラリアセール」を4月21日まで実施している。搭乗期間は5月5日から2027年2月28日まで。特定の出発日や便が対象。対象路線と往復最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージ、諸税込。カンタス航空は夏スケジュール期間中、東京/羽田〜シドニー線を1日2往復、東京/成田〜メルボルン・ブリスベン線を各同1往復運航する。・東京/羽田発着（左からエコノミークラス、ビジネス