世界中で愛される「トムとジェリー」をパッケージデザインに起用した、プリッツ旨サラダ＜8袋＞と、トマトプリッツ＜8袋＞が、4月21日（火）より発売される。＞＞＞トムとジェリーの期間限定パッケージをチェック！（写真3点）1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが世に送り出したアニメーション『トムとジェリー』。ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディは、今もなお世界中の