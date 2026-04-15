レイメイ藤井は、ステーショナリーブランド「Kept」（ケプト）より、消せるラインマーカー「キエラ」の新色「ピンク＆ブルー」と「ペンケースに入る暗記シート」、マーカーとシートがセットになった「キエラ＆暗記シートセット」を2026年5月中旬に発売します。 「キエラ」（ピンク＆ブルー） 記事のポイント キエラはインク式ではなくテープ式のラインマーカー。テープだから消しゴムで簡単に消すことができます。また、