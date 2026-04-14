「onesterrace（ワンズテラス）」にて、miffy（ミッフィー）グッズを集めた店頭イベントが、4月15日（水）より全国のワンズテラス店舗にて開催される。＞＞＞onesterraceで販売されるミッフィーグッズをチェック！（写真3点）「ワンズテラス」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に