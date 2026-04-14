【ミッフィー】one’sterraceにグッズ大集合！ 店頭イベント開催
「onesterrace（ワンズテラス）」にて、miffy（ミッフィー）グッズを集めた店頭イベントが、4月15日（水）より全国のワンズテラス店舗にて開催される。
＞＞＞onesterraceで販売されるミッフィーグッズをチェック！（写真3点）
「ワンズテラス」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランド。
『ミッフィー』は、小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公。
正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
今回ワンズテラスにて、『ミッフィー』のグッズを大集合させた店頭イベントが4月15日（水）〜5月17日（日）まで開催される。
初夏におすすめのさわやかなピスタチオ＆ラベンダーシリーズや、アパレルアイテム、カーサンシェードなど、どれもゴールデンウィークのお出かけにぴったり。
ピスタチオとラベンダーのフラワードレスがあしらわれた新シリーズは、特に要チェックだ。
ぜひこの機会に、「ミッフィー」アイテムに会いに、お近くのワンズテラス店舗に行ってみては。
＞＞＞onesterraceで販売されるミッフィーグッズをチェック！（写真3点）
「ワンズテラス」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランド。
正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
今回ワンズテラスにて、『ミッフィー』のグッズを大集合させた店頭イベントが4月15日（水）〜5月17日（日）まで開催される。
初夏におすすめのさわやかなピスタチオ＆ラベンダーシリーズや、アパレルアイテム、カーサンシェードなど、どれもゴールデンウィークのお出かけにぴったり。
ピスタチオとラベンダーのフラワードレスがあしらわれた新シリーズは、特に要チェックだ。
ぜひこの機会に、「ミッフィー」アイテムに会いに、お近くのワンズテラス店舗に行ってみては。
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