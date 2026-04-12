『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の主人公たちが『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に集結。メッセージ動画が到着した。そして、4月12日（日）配信の『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』1回戦第4試合では、『ポーラー・ビギニング』より一足早く「先代ゴジュウジャー」たちが活躍。なんと「ニンニンジャー」チームからは重大発表が！？スーパー戦隊シリーズはまだまだ続く！＞＞＞各番組の