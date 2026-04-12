【TTFC】『ポーラー・ビギニング』メッセージ動画到着！ あっち向いてホイでは重大発表が！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の主人公たちが『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に集結。メッセージ動画が到着した。そして、4月12日（日）配信の『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』1回戦第4試合では、『ポーラー・ビギニング』より一足早く「先代ゴジュウジャー」たちが活躍。なんと「ニンニンジャー」チームからは重大発表が！？ スーパー戦隊シリーズはまだまだ続く！
＞＞＞各番組のカットをチェック！（写真10点）
木村魁希演じる「熊手真白／先代ゴジュウウルフ」とともに戦う、「先代ゴジュウジャー」たちのキャスト発表で盛り上がりを見せているTTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』。そこに華を添えるのが本日発表となるテレビシリーズ・レギュラーキャストの出演。冬野心央演じる「遠野吠／ゴジュウウルフ」、鈴木秀脩演じる「百夜陸王／ゴジュウレオン」、神田聖司演じる「暴神竜儀／ゴジュウティラ
ノ」、松本仁演じる「猛原禽次郎／ゴジュウイーグル」、志田こはく演じる「一河角乃／ゴジュウユニコーン」───『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズの主人公たちも総登場し、スーパー戦隊シリーズ一旦の締めくくりに相応しい作品となった。
そして、『ポーラー・ビギニング』より一足早く、4月12日（日）12時（正午）に配信開始となる『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』1回戦第4試合では、「先代ゴジュウジャー」たちが集結し、「ポーラー・ビギニング」チームとして参戦。その対戦相手は、『手裏剣戦隊ニンニンジャー』のテレビ放送10周年を経て久々に集合した「ニンニンジャー」チーム。その「ニンニンジャー」チームからはある重大発表が！？
TTFCならまだまだスーパー戦隊が楽しめる。ぜひともTTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』、TTFC10周年記念企画『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』をお見逃しなく。
（C）東映特撮ファンクラブ
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
木村魁希演じる「熊手真白／先代ゴジュウウルフ」とともに戦う、「先代ゴジュウジャー」たちのキャスト発表で盛り上がりを見せているTTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』。そこに華を添えるのが本日発表となるテレビシリーズ・レギュラーキャストの出演。冬野心央演じる「遠野吠／ゴジュウウルフ」、鈴木秀脩演じる「百夜陸王／ゴジュウレオン」、神田聖司演じる「暴神竜儀／ゴジュウティラ
ノ」、松本仁演じる「猛原禽次郎／ゴジュウイーグル」、志田こはく演じる「一河角乃／ゴジュウユニコーン」───『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズの主人公たちも総登場し、スーパー戦隊シリーズ一旦の締めくくりに相応しい作品となった。
そして、『ポーラー・ビギニング』より一足早く、4月12日（日）12時（正午）に配信開始となる『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』1回戦第4試合では、「先代ゴジュウジャー」たちが集結し、「ポーラー・ビギニング」チームとして参戦。その対戦相手は、『手裏剣戦隊ニンニンジャー』のテレビ放送10周年を経て久々に集合した「ニンニンジャー」チーム。その「ニンニンジャー」チームからはある重大発表が！？
TTFCならまだまだスーパー戦隊が楽しめる。ぜひともTTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』、TTFC10周年記念企画『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』をお見逃しなく。
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