今年で41回目を迎えたサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の開幕イベントが実施され、スペシャルゲストに、M！LKの曽野舜太さんと、吉田仁人さんが登場した。＞＞＞イベントの様子をチェック！（写真16点）サンリオの機関紙『月刊 いちご新聞』で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数