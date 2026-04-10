【2026年サンリオキャラクター大賞】開幕イベントにM!LKの曽野舜太さん・吉田仁人さんが登壇！
今年で41回目を迎えたサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の開幕イベントが実施され、スペシャルゲストに、M！LKの曽野舜太さんと、吉田仁人さんが登場した。
＞＞＞イベントの様子をチェック！（写真16点）
サンリオの機関紙『月刊 いちご新聞』で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベント。今年は90キャラクターがエントリー。最終結果は6月28日（日）にパシフィコ横浜で開催する「サンリオフェス2026 in みなとみらい」のDay2のステージにて発表される。
その投票スタートとなる4月9日（木）に開幕イベントが実施され、スペシャルゲストとして、5人組ダンスボーカルグループM！LKから、クロミ推しの曽野舜太さんと、シナモロール推しの吉田仁人さんが登場。イベントでは、今年のサンリオキャラクター大賞のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」にちなみ、サンリオキャラクターとともに新生活を迎える人々へ ”エール” を届けた。さらに、M！LKの大ヒット曲『爆裂愛してる』で夢のダンスコラボレーションを披露。同日より投票を開始した「2026年サンリオキャラクター大賞」について、「キャラクターたちを応援する気持ちを乗せて、ぜひ投票してほしいです。」と呼びかけた。
2人はメンバーカラーを取り入れながら、曽野さんは開幕を祝う赤色、吉田さんは昨年のサンリオキャラクター大賞1位のポムポムプリンをイメージした黄色の衣装で登壇。好きなサンリオキャラクターについて聞かれると、胸元のマスコットを見せながら、曽野さんはクロミ、吉田さんはシナモロールと回答。曽野さんは、「クロミは小悪魔的なところがかわいい。音楽番組で会った時に、手を振ったら照れていたのがかわいくてグッと心をつかまれました。クロミ、かわいすぎて滅！」と熱くコメント。吉田さんは、「シナモンはのんびりした雰囲気に加えて、SNSで見せるおちゃめな一面など、総じてかわいいところが好き！」と話し、それぞれ推しキャラクターへの愛を語った。その後、ハローキティとクロミが登場すると、みんなでハイタッチ。クロミとの対面に曽野さんは「かわいすぎる！！ 前回共演してからずっと会いたかったんです！！」と大興奮。吉田さんは、過去にもハローキティと共演した経験があることを明かし、久しぶりの再会に笑顔を見せた。
その後「2026年サンリオキャラクター大賞」にエントリーしている90キャラクターの一覧を見ながら、お互いがどのサンリオキャラクターに似ているか聞かれると、曽野さんは吉田さんを「幼少期に『社長』と呼ばれていたようで、将来の夢が社長なバッドばつ丸と重なる。一見ひねくれているように見えるけど実は誰よりも熱くて優しいところも似ています。」とコメント。一方、吉田さんは曽野さんについて、「いつも元気で明るいビタミン的な存在。旅行好きなところも冒険好きのけろけろけろっぴに似ています。」と語りました。2人の個性や仲の良さが伝わるやり取りに、クロミがM！LKの楽曲『好きすぎて滅！』にちなみ、「2人とも、素敵すぎて滅だな！」とコメントし、会場の笑いを誘った。
続いて、昨年のサンリオキャラクター大賞TOP3のポムポムプリン（昨年1位）、シナモロール（昨年2位）、ポチャッコ（昨年3位）が登場。吉田さんは推しのシナモロールとの共演に「勘弁してください…かわいすぎる。」と喜びを噛み締めていました。シナモロールも「仁人くん、ありがとう〜♪ 僕もずっと会いたかったよ〜！」と応え、熱いハグを交わした。
その後、3キャラクターと2人は、今年のサンリオキャラクター大賞のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」にちなみ、お題に沿った決め台詞ならぬ ”決めエール” を披露する企画に挑戦。曽野さんは、ポチャッコと一緒に、新生活に不安を感じている人に向けて、応援グッズのポンポンを持ちながら「フレー！ フレー！ 舜太！ フレ！ フレ！ ポチャッコ！ フレ！ フレ！ みんな！いぇ〜い！」と力強くエールを送った。吉田さんは、シナモロールとポムポムプリンと一緒に、初対面の挨拶に緊張する人に向けて「まずはゆ〜っくり深呼吸！ に〜っこり笑顔で話しかけてみたら、イイじゃん♪」とエールを送った。曽野さんも、「かわいすぎるじゃん、みんな最高！」とコメント。会場を和やかな雰囲気に包んだ。
”決めエール” 披露後、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコから「踊ってみんなにエールを届けたい。ば・く・れ・つ（ハート）したいなぁ。」とダンスコラボレーションを提案。ハローキティとクロミも加わり、ストリーミング累計1億回再生を突破したM！LKの大ヒット曲『爆裂愛してる』のダンスを披露することに。曽野さんは「僕たちの曲を知ってくれてるの？ 踊ってくれるの？」と感激し、吉田さんの「ミュージックスタート！」の掛け声でダンスがスタート。サンリオキャラクターとファンが互いに ”愛” を伝え合う「サンリオキャラクター大賞」にぴったりの楽曲『爆裂愛してる』を、息の合ったパフォーマンスで披露し、会場を大いに盛り上げた。パフォーマンス後、吉田さんはキャラクターたちに「いっぱい練習してくれてありがとう！」と感謝の気持ちを伝え、この日限りのスペシャルコラボレーションは大成功となった。
最後に、曽野さんと吉田さんが今日の感想とともに、サンリオキャラクター大賞への投票を呼びかけた。曽野さんは「開幕イベントに参加することができて、爆裂嬉しすぎて滅！！ 投票期間中、いろんなサンリオキャラクターの個性も知って、推し増しでたくさん楽しみたいです。」とコメント。吉田さんも「夢みたいな時間でした。僕たちも普段、ファンのみなさんにたくさん応援してもらって日々エールをもらっています。みなさんもキャラクターたちを応援する気持ちで、ぜひ投票してほしいです。」と投票への想いを語り、終始和やかな雰囲気のままイベントは幕を閉じた。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
＞＞＞イベントの様子をチェック！（写真16点）
サンリオの機関紙『月刊 いちご新聞』で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベント。今年は90キャラクターがエントリー。最終結果は6月28日（日）にパシフィコ横浜で開催する「サンリオフェス2026 in みなとみらい」のDay2のステージにて発表される。
2人はメンバーカラーを取り入れながら、曽野さんは開幕を祝う赤色、吉田さんは昨年のサンリオキャラクター大賞1位のポムポムプリンをイメージした黄色の衣装で登壇。好きなサンリオキャラクターについて聞かれると、胸元のマスコットを見せながら、曽野さんはクロミ、吉田さんはシナモロールと回答。曽野さんは、「クロミは小悪魔的なところがかわいい。音楽番組で会った時に、手を振ったら照れていたのがかわいくてグッと心をつかまれました。クロミ、かわいすぎて滅！」と熱くコメント。吉田さんは、「シナモンはのんびりした雰囲気に加えて、SNSで見せるおちゃめな一面など、総じてかわいいところが好き！」と話し、それぞれ推しキャラクターへの愛を語った。その後、ハローキティとクロミが登場すると、みんなでハイタッチ。クロミとの対面に曽野さんは「かわいすぎる！！ 前回共演してからずっと会いたかったんです！！」と大興奮。吉田さんは、過去にもハローキティと共演した経験があることを明かし、久しぶりの再会に笑顔を見せた。
その後「2026年サンリオキャラクター大賞」にエントリーしている90キャラクターの一覧を見ながら、お互いがどのサンリオキャラクターに似ているか聞かれると、曽野さんは吉田さんを「幼少期に『社長』と呼ばれていたようで、将来の夢が社長なバッドばつ丸と重なる。一見ひねくれているように見えるけど実は誰よりも熱くて優しいところも似ています。」とコメント。一方、吉田さんは曽野さんについて、「いつも元気で明るいビタミン的な存在。旅行好きなところも冒険好きのけろけろけろっぴに似ています。」と語りました。2人の個性や仲の良さが伝わるやり取りに、クロミがM！LKの楽曲『好きすぎて滅！』にちなみ、「2人とも、素敵すぎて滅だな！」とコメントし、会場の笑いを誘った。
続いて、昨年のサンリオキャラクター大賞TOP3のポムポムプリン（昨年1位）、シナモロール（昨年2位）、ポチャッコ（昨年3位）が登場。吉田さんは推しのシナモロールとの共演に「勘弁してください…かわいすぎる。」と喜びを噛み締めていました。シナモロールも「仁人くん、ありがとう〜♪ 僕もずっと会いたかったよ〜！」と応え、熱いハグを交わした。
その後、3キャラクターと2人は、今年のサンリオキャラクター大賞のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」にちなみ、お題に沿った決め台詞ならぬ ”決めエール” を披露する企画に挑戦。曽野さんは、ポチャッコと一緒に、新生活に不安を感じている人に向けて、応援グッズのポンポンを持ちながら「フレー！ フレー！ 舜太！ フレ！ フレ！ ポチャッコ！ フレ！ フレ！ みんな！いぇ〜い！」と力強くエールを送った。吉田さんは、シナモロールとポムポムプリンと一緒に、初対面の挨拶に緊張する人に向けて「まずはゆ〜っくり深呼吸！ に〜っこり笑顔で話しかけてみたら、イイじゃん♪」とエールを送った。曽野さんも、「かわいすぎるじゃん、みんな最高！」とコメント。会場を和やかな雰囲気に包んだ。
”決めエール” 披露後、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコから「踊ってみんなにエールを届けたい。ば・く・れ・つ（ハート）したいなぁ。」とダンスコラボレーションを提案。ハローキティとクロミも加わり、ストリーミング累計1億回再生を突破したM！LKの大ヒット曲『爆裂愛してる』のダンスを披露することに。曽野さんは「僕たちの曲を知ってくれてるの？ 踊ってくれるの？」と感激し、吉田さんの「ミュージックスタート！」の掛け声でダンスがスタート。サンリオキャラクターとファンが互いに ”愛” を伝え合う「サンリオキャラクター大賞」にぴったりの楽曲『爆裂愛してる』を、息の合ったパフォーマンスで披露し、会場を大いに盛り上げた。パフォーマンス後、吉田さんはキャラクターたちに「いっぱい練習してくれてありがとう！」と感謝の気持ちを伝え、この日限りのスペシャルコラボレーションは大成功となった。
最後に、曽野さんと吉田さんが今日の感想とともに、サンリオキャラクター大賞への投票を呼びかけた。曽野さんは「開幕イベントに参加することができて、爆裂嬉しすぎて滅！！ 投票期間中、いろんなサンリオキャラクターの個性も知って、推し増しでたくさん楽しみたいです。」とコメント。吉田さんも「夢みたいな時間でした。僕たちも普段、ファンのみなさんにたくさん応援してもらって日々エールをもらっています。みなさんもキャラクターたちを応援する気持ちで、ぜひ投票してほしいです。」と投票への想いを語り、終始和やかな雰囲気のままイベントは幕を閉じた。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優