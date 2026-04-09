RENOSYには建物管理サポートのスペシャリストがいます 複数回にわたって 「攻めのマンション管理」の秘訣・実践ノウハウを お届けしていきます。 私のプロフィールはこちらをご覧ください。 結論：「マンションは管理を買え」は大正解！ 基本用語を解説する前に、 まずはこれだけ絶対に押さえてください。 なぜマンションは“管理を買う”べきなのか? それはマンションの管理が「不動産価格」にダイレクト