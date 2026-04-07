イオンにて、4月10日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約170店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、人気アニメ「トムとジェリー」をデザインしたＴシャツ8種類が発売される。＞＞＞イオン限定『トムとジェリー』Tシャツをチェック！（写真23点）”アニメ” や ”漫画” は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しん