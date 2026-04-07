【トムとジェリー】可愛いシーンが満載のイオン限定Tシャツが4月10日発売！
イオンにて、4月10日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約170店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、人気アニメ「トムとジェリー」をデザインしたＴシャツ8種類が発売される。
＞＞＞イオン限定『トムとジェリー』Tシャツをチェック！（写真23点）
”アニメ” や ”漫画” は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいる。こうした中、ダブルフォーカスでは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムが企画・販売されている。
『トムとジェリー』は1940年の誕生以来、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが、世代を超えて愛され続けているアニメシリーズ。
今回のコラボＴシャツには、そんな『トムとジェリー』の人気アートを使用し、キャラクターやモチーフの刺繡を施している。かわいらしいシーンが多いので、目を引くこと間違いなし。
また、SサイズからXLサイズまで展開しているので、友人や家族とのお揃いコーデも可能だ。
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”アニメ” や ”漫画” は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいる。こうした中、ダブルフォーカスでは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムが企画・販売されている。
『トムとジェリー』は1940年の誕生以来、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが、世代を超えて愛され続けているアニメシリーズ。
今回のコラボＴシャツには、そんな『トムとジェリー』の人気アートを使用し、キャラクターやモチーフの刺繡を施している。かわいらしいシーンが多いので、目を引くこと間違いなし。
また、SサイズからXLサイズまで展開しているので、友人や家族とのお揃いコーデも可能だ。
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