いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO（いちびこ）』は、世界中で愛される「ムーミン」とのコラボレーション商品「MOOMIN × ICHIBIKO 春のいちごティーパーティー」シリーズを、4月3日(金)よりオンラインショップにて先行発売、ICHIBIKO全店では4月10日(金)より発売する。＞＞＞MOOMIN × ICHIBIKOアイテムをチェック！（写真6点）今回のコラボのテーマは「ムーミン谷のいちご日和」。春の訪れを感じるムーミン谷。ぽかぽかした陽気に