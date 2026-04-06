Huluは、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の4⽉10日（⾦）公開を記念し、本⽇4⽉6⽇（⽉）より、物語の舞台である横浜、そして東京・渋⾕にて⼤規模な屋外広告を展開する。＞＞＞各施策のイメージ画像をチェック！（写真15点）原作・青山剛昌によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどま