4月10日（金）よりTOKYO MX他にて放送・配信開始する、TVアニメ『神の雫』。放送に先駆けて、作品公式YouTubeチャンネルにて第1話のアフレコ現場に密着した「『神の雫』第1話アフレコメイキング映像」が公開された。『神の雫』は、幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業