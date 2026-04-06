【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月7日に放送される『うたコン』は、「あこがれの歌姫SP」。歌姫たちが届けてきた名曲をたっぷりと特集する。 ■新コーナー「うたのミュージアム」がスタート レコードデビュー53年の高橋真梨子（「高」は、はしごだかが正式表記）は、NHKホールで代表曲「for you…」「桃色吐息」を生披露。貴重なステージを届ける。 また、「待つわ