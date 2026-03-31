インターネットを通じて知り合った人物から株取引の投資話を持ちかけられ、大分市の60代男性が9500万円余りをだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、大分市の60代男性は去年12月、インターネットで株取引について調べていた際、投資家を名乗る人物と知り合いました。その後、男性は専属アシスタントを名乗る人物を紹介され、LINEでやり取りを重ねる中で信用し、指示された偽の投資アプリをダウンロ&#