3月1日、現在の大学3年生らを対象とした就職活動が解禁され、来春卒業予定の学生たちの就活が本格化しました。対面での選考が戻る中、今は印象などの「見た目のコミュニケーション」が重視されています。 【写真を見る】対面重視で変わる就活カギは「眉毛」と「似合う色」高まる“第一印象”への投資 就活「対面選考」へシフト 来年春に卒業予定の大学生について、実質的な内定を得ている人の割合が2月の時点で3割に