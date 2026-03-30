アマチュア最高峰のサッカーリーグ・JFLで初の大分ダービーが実現し今シーズンから参入したジェイリースFCと、リーグ15年目のヴェルスパ大分が対戦しました。 【写真を見る】JFL初の大分ダービーヴェルスパが1点を守り抜き、ジェイリースに競り勝つ JFL公式戦で初めての大分ダービーとなったメインスタンドには両チームあわせて1400人のサポ&#