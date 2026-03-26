冷蔵庫の中がいつの間にかパンパンになってしまう人も多いはず。毎日使う場所だからこそ、食べ物が見つけにくいと小さなストレスになりますよね。そこで、冷蔵庫がすっきり片付く収納ルールを紹介します。ここでは、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんに教えてもらいました。子どもが成長し、「つめ込まない冷蔵庫」に変えた暮らしや家族の成長に合わせて、少しずつ冷蔵庫収納も変化しています。子どもが小さい頃は