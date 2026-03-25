サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、省スペース設計で高さ調整・収納・拡張性を備えた多機能パソコンデスク「100-DESKH086W」を発売した。 ■省スペースでも広々使える設計幅85cmのコンパクト設計ながら、天板は幅80×奥行50cmと十分な作業スペースを確保。ノートPCだけでなく、モニターや周辺機器もゆとりをもって配置できる。オープンフレーム構造により圧迫感を軽減し、ワンルームや限られ