動画配信サービス「ABEMA」は、2026年4月1日午前0時より、アニメ「一休さん」全296話の無料一挙放送を実施。なんと「一休さん（1・9・3）」の語呂合わせにちなんで、計193時間にもわたるノンストップ連続放送という驚きの企画となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「一休さん」は、1975年10月から1982年6月まで放送されたアニメ作品。実在した禅僧である一休宗純の幼少時代をモチーフにしており、