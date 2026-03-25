アップルは3月25日、iPhone向けの新OS「iOS 26.4」やiPad向け「iPadOS 26.4」、Apple Watch向け「WatchOS 26.4」の配信を開始した。3月25日から注文を受け付けるワイヤレスヘッドフォン「AirPods Max 2」に対応するほか、Apple Musicに新機能が追加されている。 Apple Musicでは、ライブラリ内のアーティストが近くで開催するショーを見つけられる「コンサート」が追加されるほか、インターネットに接