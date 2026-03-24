「美しすぎる気象予報士」として知られる穂川果音さん（40歳）が、発足当初からレギュラー出演してきたネットニュース番組「ABEMA Prime（旧AbemaTV）」を、10年の節目となる3月末で卒業する。外見の評価に戸惑いながらも、自分なりの武器を磨いてきた彼女が、いま真正面から向き合っているのが「老い」だ。40歳という節目を迎え、これからの人生をどう描くのか。【前編記事】「ビジュ最強の気象予報士」穂川果音（40歳）が激白…