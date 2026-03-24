ロケバスの中でお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告が20代の女性に性的暴行をした罪などに問われている裁判が3月中旬に開かれた。斉藤被告が実刑をまぬかれることはできるのか。【写真を見る】「事件前」と比べると表情に陰があるようにも……「ハーイ」ポーズの斉藤被告起訴状によると、斉藤被告は2024年7月、東京・新宿の路上に駐車中のロケバス内で、初対面だった20歳代の女性に対し、同意を得ず