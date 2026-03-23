ルイ・ヴィトンは、新作メンズバッグとして、メゾンのシグネチャーであるタイガ・レザーとエンブレマティックなモノグラム・キャンバスを起用したアイテムたちを発表した。鮮やかなカラーとそれぞれ個性的で持ち運びやすい形状を採用した今期の新作は、ファッションのアクセントにぴったりである。なかなか人と被ることない爽やかで春夏らしいライトブルーカラーはもちろん、シンプルに際立つホワイトカラーも様々なコーディネート