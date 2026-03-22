◆センバツ第４日▽１回戦大垣日大２−１近江＝延長１０回タイブレーク＝（２２日・甲子園）２年連続７度目の出場となった大垣日大（岐阜）は、近江（滋賀）との投手戦を制して、４年ぶりの春勝利。東邦（愛知）、大垣日大で甲子園に通算３５度出場した名将・坂口慶三氏（８１）の後継として２０２４年からチームを率いる高橋正明監督（４３）が甲子園で初白星をつかんだ。延長１０回タイブレークには１死満塁のピンチを招く