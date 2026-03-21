ヨウジヤマモトが手掛けるコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDEと、『龍が如く』シリーズを手掛ける龍が如くスタジオによる第4弾コラボレーションコレクションが、3月25日より発売されることが発表された。 （参考：【画像あり】キャラクターの刺青デザインを大胆に落とし込んだシャツなど） 今回のコレクションは『龍が如く』シリーズ20周年を記念して制作されたもの。「コラージュ」をテ&#