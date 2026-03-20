事故があった新名神高速下り線の野登トンネルから運び出された車両（荷台上の2台）とトラック（右奥）＝20日午後1時2分、三重県菰野町トンネル出口付近の壁は黒ずみ、乗用車も焼け焦げ「く」の字に曲がり原形をとどめていなかった―。3連休初日の20日未明、三重県亀山市の新名神高速道路のトンネルで大型トラックが乗用車に追突して火災が発生、6人が亡くなった多重事故。犠牲者の中には子どももおり、捜査関係者は悲痛な表情を