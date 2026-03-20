ドジャースのミゲル・ロハス内野手（３７）が１９日（日本時間２０日）、第６回ＷＢＣで母国・ベネズエラが初優勝したことについて複雑な心境を明かした。ロハスはＷＢＣ参加を熱望していながら、今回から採用された「３７歳以上は対象外」の規定で保険適用外となり、代表入りを断念した。ベネズエラの優勝は自宅で見届け、子どもたちと大はしゃぎする動画をインスタグラムのストーリーにアップ。前日１８日（同１９日）には「