１月下旬、日米の金融当局が共闘体制を築き、円安ドル高傾向をいったんは反転させてみせた。立て役者となったのが、財務省の三村淳財務官（1989年旧大蔵省）。高市早苗政権の覚えもめでたく、大物財務官の証とされる「３年在任」も囁かれる。しかし、これからも為替市場を適切にコントロールしきれるのか。前編記事『「３年在任」の声も…巧みな市場さばきを見せた「円安ファイター」が新たに直面する「イラン有事」という難題』よ