憧れの有名人から連絡が来れば、誰だって舞い上がってしまうものだ。しかしその心につけ込み、生活を侵食し始めたとしたら話は別だ。 投稿を寄せた50代女性は、十数年前、趣味でメールマガジンを発行していた。読者は数十人ほどだったが、その中に「数千人規模」のマガジンを発行している「名の知れた」人物が混ざっていたという。 女性は「界隈では有名人の彼女から返信をもらったときには、天にも昇る気分