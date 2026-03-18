日本の移動体通信事業者（MNO）の4者が非常時事業者間ローミング「JAPANローミング」を4月1日に開始NTTドコモおよびKDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルの移動体通信事業者（MNO）の5社は18日、非常時における通信の代替手段の提供を目的として、非常時の通信を支える非常時事業者間ローミング「JAPANローミング」を2026年4月1日（水）に開始すると発表しています。提供時期は大規模災害・障害などの非常時で、提