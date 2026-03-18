人気YouTubeチャンネルのJerryRigEverythingが、Samsungの最新フラッグシップモデル「Galaxy S26 Ultra」の耐久性をテストしました。このテストでは画面の傷つきやすさ、火あぶりへの耐性、本体の曲げ強度などが検証されています。 ↑耐久テストに臨むGalaxy S26 Ultra（画像提供／JerryRigEverything／YouTube）。 耐傷テスト 画面を保護する「Gorilla Armor 2」ガラスは、硬度レベル6（正長石相当）で微細な傷がつき、