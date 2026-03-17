文化放送は、4月2日（木）深夜1時00分（25時00分）より、BMSG所属のダンス&ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が出演するレギュラー番組『STARGLOWのスタメン！』の放送をスタートする。 STARGLOWは、BMSG主催の10代限定オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMの5人からなるダンス&ボーカルグループ。オーディ