

文化放送は、4月2日（木）深夜1時00分（25時00分）より、BMSG所属のダンス&ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が出演するレギュラー番組『STARGLOWのスタメン！』の放送をスタートする。

STARGLOWは、BMSG主催の10代限定オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMの5人からなるダンス&ボーカルグループ。オーディションの模様を配信したBMSG公式YouTubeチャンネルでは、同時接続数が12万人を超えるなど、デビュー前から異例の注目を集めてきた。

また、デビュー翌日の今年1月22日に文化放送で放送された、本番組と同名の特別番組『STARGLOWのスタメン！』では、彼らの魅力あふれるエネルギッシュな放送が大好評を呼び、今回のレギュラー番組が実現。

＜メンバー コメント＞

【TAIKI】レギュラー番組をもたせていただいて、うれしい限りです！ お喋りするのが大好きなので、この機会にトーク力や自分の趣味を深めていきたいです！

【ADAM】1回1回のラジオを無駄にせず、しっかりと僕たちの魅力を最大限お伝えできるように、楽しんでやりたいと思います！

【RUI】ラジオを通して、皆さんとたくさんコミュニケーションを取りたいし、僕たちの魅力をたくさん伝えられるように頑張ります！

【KANON】このたびは、本当にありがとうございます。自分たちにしかできないラジオをしたいと思います！（べしゃりで笑わせられるようになります！）

【GOICHI】リスナーの皆さんに、STARGLOWの楽しい雰囲気をお届けして、皆さんを楽しませたいと思います。よろしくお願いします！

【新番組概要】

■番組名：『STARGLOWのスタメン！』

■放送日時：毎週木曜日 深夜1時00分～1時30分（25時00分～25時30分） ※初回放送：4月2日（木）

■出演：STARGLOW（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）

■メールアドレス： star@joqr.net

■番組X： @stamen9161134

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