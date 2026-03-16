1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（90）が、控訴断念時の検事総長談話で名誉を傷つけられたとして、国に損害賠償を求めた訴訟で、国が争う方針であることが16日、関係者への取材で分かった。