シトロエン初の「48Vマイルドハイブリッド」！フォルクスワーゲン「ゴルフ」などがひしめくCセグメントにおいて、シトロエンらしい独創的なデザインと、快適な乗り心地を特徴とするモデルが「C4」シリーズです。初代C4は2004年に欧州で発表され、日本では2005年6月に発売されました。初代は5ドアハッチバックに加え、3ドアクーペも設定。【画像】超カッコイイ！ これがリッター23km走る最新型「ちいさなSUV」です！（41枚）