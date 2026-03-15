【注目度S級】☆丸千代山岡家（3399）本決算サービスFocus：業績絶好調の山岡家の注目決算！ 【3月16日発表予定25社】78AＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ第４精密機器2983アールプランナー第４不動産2997ストレージ王第４不動産3399丸千代山岡家第４サービス3665エニグモ第４サービス456AＨＵＭＡＮＭＡＤＥ第４小売業5888ＤＡＩＷＡＣＹＣＬＥ第