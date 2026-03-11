フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。3月11日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が自分を大切にする女性を取り巻く、ひとつの風潮について疑問を呈した。 勅使川原真衣「今日は『自分を大事にする＝怠けるになっちゃうの？』っていうのを、ちょっと考えてみた