シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「Xiaomi Pad 8」シリーズを発売した。価格は「Xiaomi Pad 8」が7万4980円、「Xiaomi Pad 8 Pro」が8万9980円～。公式サイトやXiaomi Store、Amazon.co.jpなどで購入できる。あわせて、対応するペンや専用キーボードなどのアクセサリーも販売を開始した。 主な特徴 チップセットは、Xiaomi Pad 8が「Snapdragon 8s Gen 4」、Xiaomi Pad 8 Proが