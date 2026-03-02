シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「Xiaomi Pad 8」シリーズを発売した。価格は「Xiaomi Pad 8」が7万4980円、「Xiaomi Pad 8 Pro」が8万9980円～。公式サイトやXiaomi Store、Amazon.co.jpなどで購入できる。あわせて、対応するペンや専用キーボードなどのアクセサリーも販売を開始した。

主な特徴

チップセットは、Xiaomi Pad 8が「Snapdragon 8s Gen 4」、Xiaomi Pad 8 Proが「Snapdragon 8 Elite」を搭載する。

メモリー／ストレージ構成は、Xiaomi Pad 8は8GB／128GB。Xiaomi Pad 8 Proは標準バージョンが8GB／128GB、AGナノテクスチャ加工で画面反射率を低減した「Matte Glass Version」が12GB／512GBとなる。

Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version

名前 メモリー／ストレージ 価格 Xiaomi Pad 8 8GB／128GB 7万4980円 Xiaomi Pad 8 Pro 8GB／128GB 8万9980円 Xiaomi Pad 8 ProMatte Glass Version 12GB／512GB 11万9800円

Xiaomi Pad 8シリーズ共通の特徴として、厚さ5.75mm、重量485gのスリムなフルメタル筐体に9200mAhの大容量バッテリーを内蔵。Proモデルは67Wハイパーチャージ、標準モデルは45Wターボチャージに対応する。

ディスプレイは11.2インチで、解像度は3.2K（3200×2136）。リフレッシュレートは最大144Hz。最大輝度は800ニトで、12ビットの色深度に対応する。

オーディオ面では、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーを搭載する。

OSはAndroid 16ベースの「Xiaomi HyperOS 3」。MacBookのワイヤレス外部ディスプレイとして使用できる画面の拡張機能や、Appleデバイス間でのファイル転送に対応する。

Xiaomi Focus Pen Pro

製品名 Xiaomi Pad 8 Pro Xiaomi Pad 8 チップセット Snapdragon 8 Elite Mobile Platform Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform メモリー／ストレージ 標準バージョン：8GB／128GBマットガラスバージョン：12GB／512GB 8GB／128GB OS Xiaomi HyperOS 3（Android 16 ベース） 大きさ 標準バージョン：約173.42×251.22×5.75mmマットガラスバージョン：約173.42×251.22×5.8mm 約173.42×251.22×5.75mm 重さ 標準バージョン：485gマットガラスバージョン：494g 485g ディスプレイ 11.2インチ3.2K（3200×2136）リフレッシュレート最大144Hz バッテリー容量 9200mAh 急速充電 67W Xiaomi ハイパーチャージ 45W Xiaomi ターボチャージ スピーカー Dolby Atmos対応クアッドスピーカー カメラ リアカメラ：5000万画素フロントカメラ：3200万画素 リアカメラ：1300万画素フロントカメラ：800万画素 Bluetooth Ver. 6.0 Wi-Fi Wi-Fi 7IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 生体認証 側面指紋認証AI顔認証 AI顔認証

「Xiaomi Pad 8」シリーズの発売にあわせて、「Xiaomi Focus Pen Pro」が登場した。価格は1万6980円。物理ボタンを備えないデザインが特徴。

ペンを軽くつまむ操作に、「Mi Canvas」アプリ内のブラシと消しゴムの切り替えや、カラーホイールの表示、ブラシ設定など、最大4つのショートカット機能を割り当てられる。

ほかにも、「上下にスライド」するジェスチャーでブラシの太さを調整したり、ペンを回転させてストロークの方向をコントロールしたりといった操作ができる。また、画面上で正確な筆圧位置を確認できる「ホバープレビュー」にも対応した。

Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard

専用の「Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard」は、「フローティングデザイン」を採用した外付けキーボード。価格は2万2980円。タブレットのチルト角度を124度まで無段階で調整できる。

純正キーボードとカバー

「Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard」のほかにも、純正キーボード「Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard」を発売した。価格は1万3980円。

また、純正カバー「Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover」も発売。4980円で購入できる。

購入キャンペーン

Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version

Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Versionを4月6日までに購入すると、「Xiaomi Focus Pen Pro」と「Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover」がもらえる。全ての公式販売チャネルが対象。

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8 Proを4月6日までに購入すると、「Xiaomi Focus Pen Pro」が進呈される。

Xiaomi Pad 8

早割価格として、Xiaomi Pad 8が4月6日まで5000円引きとなる。全ての公式販売チャネルが対象。

Xiaomi Pad 8 シリーズ共通特典

Xiaomi Pad 8またはXiaomi Pad 8 Proを4月6日までに購入すると、キャンペーンでもらえる製品以外のアクセサリーを1万円引きで追加購入できる特典が用意される。「Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover」は対象外。

全ての公式販売チャネルが対象となるものの、実施状況は販売チャネルにより異なる場合がある。