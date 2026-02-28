中国・東北部のスキー場で、まさかの事態が発生した。【映像】スキーリフトが逆走…あわや衝突の瞬間（実際の映像）営業中のスキーリフトが、客を乗せたまま猛スピードで逆走。スタッフの指示に従い、次々とリフトから飛び降りるスキーヤーたち。その頭上を折り返してきたリフトが通過していく。映像には、「跳んで！跳んで！」「怖すぎ〜！」と慌てるスキーヤーたちの様子が