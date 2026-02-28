大相撲の伊勢ヶ浜親方（３４＝元横綱照ノ富士）が弟子の幕内伯乃富士に暴力を振るった問題が大きな波紋を広げている。伊勢ヶ浜部屋は春場所の番付で力士３１人、関取７人が在籍する最大勢力。今後はコンプライアンス委員会が調査を進め、春場所後の理事会で協議されるが、師匠による弟子への暴力行為は近年では例がない。それだけに今回の問題は同親方への処分も併せて角界に大きな影響を与えそうだ。この問題についてＳＮＳ