千葉・市川市動植物園で人気沸騰中の子ザルのパンチくん（６か月、オス）が?全米デビュー?を果たした。２４日に行われたトランプ米大統領の一般教書演説を前にホワイトハウスのＸアカウントにパンチくんが登場したのだ。「愛国者よ気合を入れろ！」の文言とともに一般教書演説用の特別ビンゴカードには、５×５のマスに「民主党が無礼に演説を妨害する」「国境は安全だ」「経済は絶好調だ」などの文字や写真が並ぶ中、「サルのパ