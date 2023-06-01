ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】女子フリーに向けた公式練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、最終調整に臨んだ。フリープログラム「ＷｈａｔａＷｏｎｄｅｒｆｕｌＷｏｒｌｄ」の曲をかけ、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は着氷が乱れたが続